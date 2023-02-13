Şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Fenerbahçe transfer haberi: Kanarya, Gaziantep FK ve Hatayspor'un yıldızlarını istiyor
Süper Lig'den çekilden Gaziantep FK ve Hatayspor'da oyunculara teklifler gelmeye devam ediyor. Son olrak Fenerbahçe iki takımın da yıldız isimlerine talip oldu. İşte o futbolcular ve detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde şu ana kadar üç isimle sözleşme imzaladı.
Kanarya; Samet Akaydın, Jayden Oosterwolde ve Emre Demir'i renklerine bağladı.