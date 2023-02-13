Fenerbahçe transfer haberi: Kanarya, Gaziantep FK ve Hatayspor'un yıldızlarını istiyor

Süper Lig'den çekilden Gaziantep FK ve Hatayspor'da oyunculara teklifler gelmeye devam ediyor. Son olrak Fenerbahçe iki takımın da yıldız isimlerine talip oldu. İşte o futbolcular ve detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 13.02.2023- 12:03