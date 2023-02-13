Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da evleri kullanılamaz hale geldiği için çadırda kalan 13 ve 9 yaşındaki iki kardeş, Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler'den gelen telefonla büyük mutluluk yaşadı. Çocuklardan Muhammet Şevki Altun, depremde yaşadığı korkuyu anlattı. Deprem anında can havliyle kendilerini dışarı attıklarını, sonra babasının KOAH hastası babaannesini dışarı çıkardığını ifade eden Altun, şöyle konuştu:
Depremzede kardeşlere Arda Güler morali! "İmzalı forma sözü verdi"
Merkez üssü Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla 2 büyük deprem meydana gelmesinin ardından spor camiasının bu bölgeye hem maddi hem de manevi desteği sürüyor... Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler, 13 ve 9 yaşlarında olan ve çadırda yaşayan 2 taraftarı görüntülü arayarak onlara moral verdi.
"Belli bir müddet arabada yaşadık. Sonra çadırımıza geçtik. Depremden sonra çok korktum. Kapalı alan korkusu oluştu bende. Yani hiç kapalı alana giremiyordum. Çadırda en azından biraz rahatladık. En azından yanımızda binalar az ve çadırda kalıyorduk. Başakşehir Belediyesinde çalışan Burhan abi burada çalışmamı ve azmimi çok beğendi. En sevdiğim takımı sordu. Ben de Fenerbahçeli olduğumu söyledim. Bana en sevdiğim futbolcuyu sorduğunda, 'Arda Güler' dedim. Sonra Burhan abi, Siirt'te Genç Fenerbahçeliler aracılığıyla yetkililere ulaştı ve Arda abiyle bu şekilde görüştüm."
Arda Güler'in telefonunun kendisini çok mutlu ettiğini anlatan Altun, "Arda abiyle görüştüğümde çok mutluydum. Çünkü ilk defa bir futbolcuyla görüşüyordum ve en sevdiğim futbolcuydu. Çok duygulandım, heyecanlandım, karışık bir şeydi. Arda abi aradığında çok heyecanlıydık. Onunla konuştuk. O sırada çok mutluydum. Depremden dolayı da çok üzgün olduğum için o mutluluk onu bastırdı. Çok mutlu olduğum için huzurla, rahatlıkla uyudum. Bu şekilde korkumu birazcık da olsa yenmiş oldum." dedi. "Doğuştan Fenerbahçeli" olduğunu anlatan Altun, "Tesislere davet etti beni. En yakın zamanda olay hafiflediğinde gitmeyi düşünüyorum." şeklinde konuştu.