Arda Güler'in telefonunun kendisini çok mutlu ettiğini anlatan Altun, "Arda abiyle görüştüğümde çok mutluydum. Çünkü ilk defa bir futbolcuyla görüşüyordum ve en sevdiğim futbolcuydu. Çok duygulandım, heyecanlandım, karışık bir şeydi. Arda abi aradığında çok heyecanlıydık. Onunla konuştuk. O sırada çok mutluydum. Depremden dolayı da çok üzgün olduğum için o mutluluk onu bastırdı. Çok mutlu olduğum için huzurla, rahatlıkla uyudum. Bu şekilde korkumu birazcık da olsa yenmiş oldum." dedi. "Doğuştan Fenerbahçeli" olduğunu anlatan Altun, "Tesislere davet etti beni. En yakın zamanda olay hafiflediğinde gitmeyi düşünüyorum." şeklinde konuştu.