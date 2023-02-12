Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veren Jorge Jesus, ligdeki kıyasıya rekabet dışında başka bir şey düşünmüyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus kapıları kapattı! Sezon sonu...
Sezon başında Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Jorge Jesus için operasyon sürüyor. Sarı-lacivertli yönetiminin görüşme gerçekleştirdiği Portekizli çalıştırıcı "Şuan aklımda sadece şampiyonluk var" ifadelerini kullandı. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Taraftarın çok güvendiği Portekizli teknik adam, bu süreçte sadece sahaya odaklanmak istiyor.
Sabah'ta yer alan habere göre, sarı lacivertli yönetimin geçtiğimiz dönemde sezon sonuna kadar kontratı olan 68 yaşındaki çalıştırıcıya sözleşme uzatma konusundaki fikrini sorduğu ve "Şu anda tek düşündüğüm şey şampiyonluk.