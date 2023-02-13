Fenerbahçe'de ayrılık! 3 yıllık anlaşma...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Süper Lig'den çekilen takımlardan yapılması planlanan transferlerin yanı sıra takımdan ayrılması beklenen isimlerde ortaya çıktı. İşte yeni takımıyla 3 yıllık ön anlaşma sağlayan o isim ve detaylar... | FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 13.02.2023- 16:05