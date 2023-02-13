Fenerbahçe'de Uruguaylı stoper Mauricio Lemos takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe'de ayrılık! 3 yıllık anlaşma...
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Süper Lig'den çekilen takımlardan yapılması planlanan transferlerin yanı sıra takımdan ayrılması beklenen isimlerde ortaya çıktı. İşte yeni takımıyla 3 yıllık ön anlaşma sağlayan o isim ve detaylar... | FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe'de Uruguaylı stoper Mauricio Lemos takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
Kulübün TFF'ye verdiği listede yabancı sınırı sebebiyle yer alamayan Mauricio Lemos, Brezilya ekiplerinden Atletico Mineiro ile anlaşmaya vardı.
Nico Schira'nın haberine göre; Uruguaylı oyuncu, Mineiro ile 3 yıllık prensip anlaşmasına vardı.