Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Fenerbahçe'de transfer kararı verildi! O isimle yollar ayrılıyor
Devre arası transfer dönemi için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, bu süreçte 2 transfer yaparken 1 isimle de yollarını ayırmıştı. Sarı-lacivertlilerde bir ayrılık daha yaşanacak. İşte o futbolcu ve detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertlilerde gözler transfere çevrildi.
Hızlı bir ara transfer dönemi geçiren Kanarya, şu ana kadar 3 ismi renklerine bağladı.