Fenerbahçe'de transfer kararı verildi! O isimle yollar ayrılıyor

Devre arası transfer dönemi için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, bu süreçte 2 transfer yaparken 1 isimle de yollarını ayırmıştı. Sarı-lacivertlilerde bir ayrılık daha yaşanacak. İşte o futbolcu ve detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 12.02.2023- 16:14