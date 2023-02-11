Fenerbahçe'de Hakim Ziyech transferinde top Jorge Jesus'ta!

Fenerbahçe transfer haberi: Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertli ekipte kadroyu güçlendirmek için çalışmalar sürüyor. Transfer döneminin sonuna 10 gün uzatılmasının ardından Kanarya, Jorge Jesus'la bir transfer toplantısı yapma kararı daha aldı. Bu toplantının ardından Hakim Ziyech ile ilgili kararın verileceği ifade edildi. İşte ayrıntılar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 11.02.2023- 06:40