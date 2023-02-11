Futbol Federasyonu depremin bilançosunun tahmin edilenin de üzerine çıkması üzerine ligleri mart ayına ertelendi.
Fenerbahçe'de Hakim Ziyech transferinde top Jorge Jesus'ta!
Fenerbahçe transfer haberi: Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertli ekipte kadroyu güçlendirmek için çalışmalar sürüyor. Transfer döneminin sonuna 10 gün uzatılmasının ardından Kanarya, Jorge Jesus'la bir transfer toplantısı yapma kararı daha aldı. Bu toplantının ardından Hakim Ziyech ile ilgili kararın verileceği ifade edildi. İşte ayrıntılar... (FB spor haberi)
Ara transferi de kulüpleri rahatlatmak için FIFA'dan alınan özel izinle 18 Şubat'a kadar uzatmıştı...
F.Bahçe'de yeni takviye olup olmayacağı yönetimin, teknik direktör Jorge Jesus ile yapacağı değerlendirmenin ardından netlik kazanacak..