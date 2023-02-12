Fenerbahçe'de Enner Valencia pazarlığı! Yapılan teklif...

Fenerbahçe'de bu sezon şu ana kadar attığı 23 golle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Enner Valencia'da flaş bir gelişme yaşandı. Kanarya, Suudi Arabistan takımlarının peşinde olduğu tecrübeli forvetin sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 12.02.2023- 06:40