Fenerbahçe Hakim Ziyech transferi için ısrarcı! İşte yapılacak teklif

Fenerbahçe Hakim Ziyech transferi için ısrarcı! İşte yapılacak teklif

Fenerbahçe transfer haberi: Kadrosunu bir süper yıldızla takviye etmek isteyen Kanarya, Chelsea'den Ziyech'i kadrosuna katmak istiyor. Faslı yıldız, Chelsea PSG'ye transferine taş koyduğu için Londra ekibinden ayrılmayı planlıyor. Sarı-lacivertli ekibin Faslı yıldız için yapacağı teklif ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 12.02.2023- 06:40