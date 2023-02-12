Türkiye'yi yasa boğan deprem sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu, transfer dönemini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.
Fenerbahçe Hakim Ziyech transferi için ısrarcı! İşte yapılacak teklif
Fenerbahçe transfer haberi: Kadrosunu bir süper yıldızla takviye etmek isteyen Kanarya, Chelsea'den Ziyech'i kadrosuna katmak istiyor. Faslı yıldız, Chelsea PSG'ye transferine taş koyduğu için Londra ekibinden ayrılmayı planlıyor. Sarı-lacivertli ekibin Faslı yıldız için yapacağı teklif ortaya çıktı. İşte detaylar...
Deprem yardım çalışmalarını yürüten yönetim diğer taraftan takımı güçlendirmek için de çaba harcıyor.
Fotomaç'ın haberine göre; sarı-lacivertlilerin kadrosuna katmayı istediği ilk isim Hakim Ziyech.