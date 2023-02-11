Kahramanmaraş'ta Pazarcık merkezli gerçekleşen 7,7 ve Elbistan merkezli gerçekleşen 7,6 büyüklüğünde depremler sonrası depremzedelere yardım etmek için seferberlik devam ediyor.
Trabzonsporlu Dorukhan Toköz Fenerbahçe taraftarı ile yardım topladı
SON DAKİKA: Ülkemizi derinden sarsan merkez üssü Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve 10 ilimizde etkisini gösteren depremin ardından yardım kampanyaları devam ediyor. Son olarak Trabzonspor futbolcusu Dorukhan Toköz, Fenerbahçe taraftarıyla yardım topladı. Milli futbolcu daha sonra ise destek paylaşımında bulundu.
Tüm Türkiye gibi spor camiası da Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve çevre illeri de etkileyen deprem için tek yürek oldu.
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor deprem bölgelerine ihtiyaç duyulan malzemelerin bulunduğu tırları göndererek destek oldu.