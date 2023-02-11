Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem felaketi sonrası enkaz çalışmaları devam ediyor.
Trabzon'a bağlı Of ilçesinin Çoruk Köyü'nde muhtarlık yapan demir ustası Coşkun Ayyıldız, enkaz altında kalan 9 yaşındaki Fenerbahçeli Elif'i kurtardı.
Demir ustası Ayyıldız ile Elif'in enkaz altındaki konuşması ortaya çıktı. Ayyıldız'ın, Elif'e hangi takımı tuttuğunu sorduğu ve 'Fenerbahçeliyim' yanıtı aldığı görüldü. Bunun üzerine Ayyıldız'ın "Bugün ben de Fenerbahçeliyim Elif" demesi yürekleri sızlattı.
Hem Fenerbahçe hem de Trabzonspor, ortaya çıkan görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Sarı kanaryamız, Elifimiz 💛💙— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 11, 2023
85 milyon biriz!
Seninle, seni kurtaran kahraman muhtarımız ve ekibiyle birlikte Şükrü Saracoğlu'nda maç izleyeceğiz. https://t.co/O3SQwyVtee