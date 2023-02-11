Enkaz altında yürekli sızlatan diyalog! "Elif bugün ben de Fenerbahçeli oldum"

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve 10 ili etkileyen deprem felaketi sonrası enkaz çalışmaları sürüyor. Trabzon’a bağlı Of ilçesinin Çoruk Köyü'nde muhtarlık yapan demir ustası Coşkun Ayyıldız, enkaz altında kalan 9 yaşındaki Fenerbahçeli Elif'i kurtardı. Demir ustası Ayyıldız ile Elif'in enkaz altındaki diyaloğu yürekleri sızlattı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri (FB TS spor haberi)

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem felaketi sonrası enkaz çalışmaları devam ediyor.

Trabzon'a bağlı Of ilçesinin Çoruk Köyü'nde muhtarlık yapan demir ustası Coşkun Ayyıldız, enkaz altında kalan 9 yaşındaki Fenerbahçeli Elif'i kurtardı.

Demir ustası Ayyıldız ile Elif'in enkaz altındaki konuşması ortaya çıktı. Ayyıldız'ın, Elif'e hangi takımı tuttuğunu sorduğu ve 'Fenerbahçeliyim' yanıtı aldığı görüldü. Bunun üzerine Ayyıldız'ın "Bugün ben de Fenerbahçeliyim Elif" demesi yürekleri sızlattı.

Hem Fenerbahçe hem de Trabzonspor, ortaya çıkan görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.