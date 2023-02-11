Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, devre arasında kadrosunu Samet Akaydin ve Oosterwolde ile güçlendirdi.
Brezilya basını duyurdu! Fenerbahçe'den flaş Gustavo Henrique kararı
Fenerbahçe'nin sezon başında Flamengo'dan 1.4 milyon Euro kiralama bedeliyle kadrosuna kattığı Gustavo Henrique'de flaş bir gelişme yaşandı. Brezilya basını, 29 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertli ekibinin planları arasında almadığını ve oyuncunun temmuz ayında Flamengo'ya döneceğini belirtti. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)
Sarı-lacivertlilerin transferle adı; Bünyamin Balcı, Haji Wright, Fabio Borini, Hakim Ziyech gibi isimlerle anılıyor.
Kanarya'da ayrıca ayrılacak olan isimlerle ilgili de çalışmalar sürüyor. Fenerbahçe'de Gustavo Henrique ve Alioski ile devre arasında yolların ayrılacağı iddia edilmişti.