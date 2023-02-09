TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Hakim Ziyech ısrarı!

Fenerbahçe transfer haberi: Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertlilerde kadroyu güçlendirmek için çalışmalar sürüyor. Kanarya, Chelsea forması giyen Hakim Ziyech'in transferinden henüz vazgeçmedi. Fenerbahçe yönetimi, Faslı yıldız için yeniden masaya oturacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 09.02.2023- 06:40