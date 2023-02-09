Fenerbahçe, 10 gün daha uzatılan devre arası transfer döneminde üç oyuncuyu renklerine bağladı.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Hakim Ziyech ısrarı!
Fenerbahçe transfer haberi: Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertlilerde kadroyu güçlendirmek için çalışmalar sürüyor. Kanarya, Chelsea forması giyen Hakim Ziyech'in transferinden henüz vazgeçmedi. Fenerbahçe yönetimi, Faslı yıldız için yeniden masaya oturacak. İşte detaylar...
Fenerbahçe, 10 gün daha uzatılan devre arası transfer döneminde üç oyuncuyu renklerine bağladı.
Samet Akaydın, Oosterwolde ve Emre Demir'i (Samsunspor'a kiralandı) kadrosuna katan sarı-lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus'un ısrarla istediği kanat oyuncusunu ise sezon sonuna bıraktı.
Kanarya, bu mevkide Hakim Ziyech'i listenin başına koydu.