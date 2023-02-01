Kayserispor'daki performansı bu sezon daha da dikkat çekici hale gelen Onur Bulut, A Milli Takıma kadar yükselme başarısı göstermişti.
Kayserispor'dan Onur Bulut açıklaması! "Fenerbahçe'ye transferi..."
Fenerbahçe transfer haberi: Sarı-lacivertli ekibin kadrosuna katmak istediği Onur Bulut'la ilgili olarak Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, açıklamalarda bulundu. Koç, görüşmelere dair önemli detaylar verdi. İşte ayrıntılar... (FB spor haberi)
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de kadrosunda görmek istediği oyuncular arasında ismini andığı Onur Bulut ile Beşiktaş'ın yanı sıra Galatasaray ve Trabzonspor da dönem dönem ilgilenmişti.
Onur Bulut, Kayserispor'da sergilediği başarılı performans sonrası A Milli Takımımızın aday kadrosuna çağrıldı ve ilk kez milli formayı giyme heyecanı yaşadı.