TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Gustavo Henrique'nin bonservisini alacak mı? Brezilya basını duyurdu!

Fenerbahçe'de sezon başında kiralık olarak kadroya katılan Gustavo Henrique ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Performansıyla eleştiri konusu olan Brezilyalı oyuncuyla ilgili sürpriz bir haber geldi. Sarı lacivertlilerin, 29 yaşındaki stoperin satın alma opsiyonunu kullanıp kullanmayacağı belli oldu. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)