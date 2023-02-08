Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'tan yardım çalışmalarına destek!
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Ülker Stadyumu'ndaki yardım merkezine gelerek çalışmalara destek verdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 08.02.2023- 17:27
Fenerbahçe, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde ciddi hasarlara sebep olan depremlerin ardından, başlattığı yardım kampanyası ile toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeye devam ediyor. Bu çalışmalara sarı-lacivertlilerin başarılı futbolcusu Mert Hakan Yandaş da katıldı. Mert Hakan, Ülker Stadyumu'nda yardım merkezine gelerek çalışmalara destek verdi.