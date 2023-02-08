Trabzonspor forması giyen Uğurcan Çakır ve Fenerbahçeli Altay Bayındır, sosyal medya hesaplarından deprem için ortak paylaşımda bulundu. Her iki kaptan, #BizBeraberiz hashtagiyle yaptıkları paylaşımda destek istedi.



Yapılan paylaşımda, "Yaralarımızı sarabilmek için hepimiz aynı takımdayız ve desteğinize ihtiyacımız var." denildi.