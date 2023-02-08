Trabzonspor forması giyen Uğurcan Çakır ve Fenerbahçeli Altay Bayındır, sosyal medya hesaplarından deprem için ortak paylaşımda bulundu. Her iki kaptan, #BizBeraberiz hashtagiyle yaptıkları paylaşımda destek istedi.
Yapılan paylaşımda, "Yaralarımızı sarabilmek için hepimiz aynı takımdayız ve desteğinize ihtiyacımız var." denildi.
Altay Bayındır ve Uğurcan Çakır'dan ortak deprem paylaşımı!
Fenerbahçeli futbolcu Altay Bayındır ve Trabzonsporlu oyuncu Uğurcan Çakır, sosyal medya hesaplarından deprem için ortak paylaşımda bulundu. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 08.02.2023- 17:49 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023- 17:50
Trabzonspor forması giyen Uğurcan Çakır ve Fenerbahçeli Altay Bayındır, sosyal medya hesaplarından deprem için ortak paylaşımda bulundu. Her iki kaptan, #BizBeraberiz hashtagiyle yaptıkları paylaşımda destek istedi.