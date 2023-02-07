Fenerbahçeli Lincoln Henrique'den depremzedelere destek!
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Lincoln Henrique'den çocuklu bir aileyi misafir etmek istediğini açıkladı.
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 07.02.2023- 15:57
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique, çocuklu bir aileyi misafir etmek istediğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Brezilyalı isim, "Yetkililer bizimle iletişime geçebilir. İstanbul'a getirilecek ailenin tüm otel masraflarını karşılamaya hazırım" ifadelerini kullandı.