Arao konuştu: Eşi görülmemiş bir trajedi

Fenerbahçe'de oynayan tecrübeli futbolcu Willian Arao, merkez üssü Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremin ardından açıklamalarda bulundu. Arao, "Bu duruma yıkıcı bir şekilde tanık oluyoruz. Eşi görülmemiş bir trajedi. Türkler çok vatansever. Herkes yardım etmeye, bir şekilde hizmet vermeye çalışıyor, seferber oldular." dedi.

Fenerbahçe'de oynayan tecrübeli futbolcu Willian Arao, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve çevre illerde de hissedilen depremle ilgili Brezilya basınına konuştu.

"BU DURUMA YIKICI BİR ŞEKİLDE TANIK OLUYORUZ"

Arao, "Bu duruma yıkıcı bir şekilde tanık oluyoruz. Eşi görülmemiş bir trajedi. Türkler çok vatansever. Herkes yardım etmeye, bir şekilde hizmet vermeye çalışıyor, seferber oldular." dedi.

"BURADA BÜYÜK BİR YAS VAR"

Brezilyalı orta saha oyuncusu sözlerine "Ne yazık ki hava da insanlara yardımcı olmuyor. Ülkenin bazı bölgelerinde hala kar var ve hava çok soğuk. Burada büyük bir yas var" diye devam etti.

"NE OLDUĞUNU ÖĞRENDİKTEN SONRA AİLEMLE KONUŞTUM"

İstanbul'da depremi hissetmediklerini söyleyen Arao, "İstanbul'da depremi hissetmedik. Ne olduğunu öğrendikten sonra ailemle konuştum ve onlara güvence verdim. Kardeşlerime ve babama her şeyin yolunda olduğunu söyledim. Ama birkaç hafta önce Gaziantep ile oynamıştık ve muhtemelen insanların birçoğu stadyumdaydı" ifadelerini kullandı.

"TAKIMDA HERKESİN DEPREMDEN ETKİLENEN ARKADAŞLARI VAR"

Son olarak takımdaki atmosferi de anlatan 30 yaşındaki futbolcu, "Oyuncular, kulübümüzde çalışanlar, personel, herkesin depremden etkilenen arkadaşları var. Onların endişelerini ve acılarını görüyorsunuz. Çok üzücü" yorumunu yaptı.