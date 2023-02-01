Sarı--lacivertliler devre arası transfer dönemini hareketli geçiriyor.
Fenerbahçe'den çifte transfer harekatı!
Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde sağ bek ve ofansif bir oyuncu arayışı kapsamında gündemdeki isimlerle görüşmeler hızlandı. İşte transferdeki o isimler ve detaylar... | FB SPOR HABERLERİ
Sarı--lacivertliler devre arası transfer dönemini hareketli geçiriyor.
Kanarya, öncelikle teknik direktör Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda Adana Demirspor'dan Samet Akaydin'i renklerine bağlamıştı.
Ardından da sol bek mevkisi Jayden Oosterwolde ile güçlendirildi.