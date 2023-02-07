Fenerbahçe'de Enner Valencia depremzedelere kayıtsız kalmadı! Alışveriş yaptı

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Enner Valencia, merkez üssü Kahramanmaraş'taki depremden etkilenen vatandaşlar için alışveriş yaptı. Ekvadorlu golcü bunun yanı sıra, Instagram hesabındaki profil fotoğrafını da Türk Bayrağı olarak güncelledi.

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia, deprem sonrası kayıtsız kalmadı. Deneyimli golcü, depremzedeler için harekete geçti ve alışveriş yaptı.

33 yaşındaki oyuncunun gıda malzemelerinin yanı sıra, çadır ve şişme yatak gibi barınma malzemelerinin aldığı görüldü.

Ayrıca resmi Instagram hesabının profil fotoğrafını da Türk Bayrağı olarak güncelledi.