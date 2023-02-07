Dev kulüpler depremden etkilenen vatandaşlar için yardım çalışması başlattı. Toplanan yardımlar deprem bölgelerine gönderilmeye başlandı.
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un depremzedelere yardım tırları yola çıktı
Merkez üssü Kahramanmaraş olan; Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde birçok ili etkileyen deprem, yurdun birçok bölgesinde hissedildi. Ülke genelinde 7 günlük milli yas ilan edilirken, deprem bölgelerinde ise 3 ay süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Süper Lig'in köklü kulüpleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor depremzedeler için yardım kampanyası için harekete geçerken, ilk tırlar deprem bölgelerine doğru yola çıktı.
Dev kulüpler depremden etkilenen vatandaşlar için yardım çalışması başlattı. Toplanan yardımlar deprem bölgelerine gönderilmeye başlandı.
Trabzonspor'da TS Club depolarından bulun tüm kışlık ürünlerin depremzedelere ulaştırılmak üzere tırlara yüklendiğini belirtti.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park'ta Deprem Yardım Merkezi ile Türk Kızılay'a ait kan bağışı merkezine ziyaretlerde bulundu.