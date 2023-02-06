Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Fenerbahçe Kulübü yaptığı paylaşımla vatandaşları kan bağışı yapmaya davet etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:
Deprem bölgelerinde oluşacak kan ihtiyacı için vatandaşlarımızı gün içinde tüm Türkiye'de kan bağışına davet ediyoruz.
Deprem bölgelerinde oluşacak kan ihtiyacı için vatandaşlarımızı gün içinde tüm Türkiye'de kan bağışına davet ediyoruz.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 6, 2023
Kan bağış noktaları: https://t.co/cqfWxcBC9Y https://t.co/s4ZVcCAbxH