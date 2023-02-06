Fenerbahçe'den depremzedelere destek!

Fenerbahçe, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7.7 şiddetindeki deprem nedeniyle Fenerium'dan; battaniye, kazak, atkı, bere gibi kışlık malzemeleri afet bölgesine gönderim için hazırlığın tamamlandığını duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 06.02.2023- 17:32