Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, yoluna ikinci sırada devam ediyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Borini'de kritik gün! F.Bahçe son kozunu oynuyor
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Uzun zamandır Fatih Karagümrük'ten Fabio Borini ile ilgilenen sarı-lacivertli ekip, İtalyan oyuncuyu kadrosuna katmak için son kozunu oynayacak. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Kanarya, kadrosunu kuvvetlendirerek sezon sonunda hedefi olan şampiyonluğa ulaşmak istiyor.
Şampiyonluk yarışına tutunabilmek için büyük bir çabanın içine giren Fenerbahçe transferde de hız kesmiyor.