Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'dan Türkiye'ye geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'dan Türkiye'ye geçmiş olsun mesajı

Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde birçok il, saat 04.17'de Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğünde depremle sallandı. Depremde birçok çevre il zarar görürken, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Alex de Souza da geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 06.02.2023- 16:12 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023- 16:14