Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'dan Türkiye'ye geçmiş olsun mesajı
Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde birçok il, saat 04.17'de Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğünde depremle sallandı. Depremde birçok çevre il zarar görürken, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Alex de Souza da geçmiş olsun mesajı yayınladı.
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 06.02.2023- 16:12 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023- 16:14
Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin ardından bir paylaşımda bulundu.
ALEX: GEÇMİŞ OLSUN TÜRKİYE
Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Alex de Souza şu ifadeleri kullandı:
"Geçmiş olsun Türkiye. Yaşanan deprem dolayısıyla ortaya çıkan tüm acıyı sizinle paylaşıyor, vefat edenlere başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar diliyorum."