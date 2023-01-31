Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, devre arasında takviye yapmak istiyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte Oosterwolde transferinin perde arkası! Milan devreye girince...
Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor. Savunmaya önce Samet Akaydin'i monte eden sarı-lacivertli ekip ardından Jayden Oosterwolde hamlesini gerçekleştirdi. Hollandalı sol bekin transferindeki perde arkası aralandı. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Teknik direktör Jorge Jesus'un isteği üzerine transfer yapacak olan Kanarya, çalışmalarını sürdürüyor.
Fenerbahçe, Samet Akaydın transferi ile açılışı yapmıştı.