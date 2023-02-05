Transferde Zaniolo kapışması! Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe de devrede

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray, hücum bölgesine takviye için Roma'da kadro dışı kalan Zaniolo ismini gündemine almıştı. Sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibiyle görüşmelerine devam ederken konuyla ilgili olarak flaş bir gelişme yaşandı. Dünyaca ünlü gazeteci Di Marzio, Fenerbahçe'nin de transfer için devreye girdiğini ifade etti. İşte o gelişmenin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)