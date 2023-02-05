Süper Lig'de transfer dönemi 8 Şubat Çarşamba günü sona erecek.
Transferde Zaniolo kapışması! Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe de devrede
Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray, hücum bölgesine takviye için Roma'da kadro dışı kalan Zaniolo ismini gündemine almıştı. Sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibiyle görüşmelerine devam ederken konuyla ilgili olarak flaş bir gelişme yaşandı. Dünyaca ünlü gazeteci Di Marzio, Fenerbahçe'nin de transfer için devreye girdiğini ifade etti. İşte o gelişmenin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)
Süper Lig ekipleri transferin son günlerinde kadrolarını güçlendirmek için temaslarını hızlandırdı.
Hücumda rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, İtalya'da Roma forması giyen Nicolo Zaniolo'yu gündemine almıştı.