Fenerbahçe Konyaspor maçı ertelendi
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Hava koşullarından dolayı Konya ekibinin uçağı defalarca rötar yapınca TFF'den erteleme talebinden bulundu ve mücadele ertelendi.
Konyaspor Haberleri
Yayın Tarihi: 05.02.2023- 22:08 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023- 22:47
Pistin buz tutması, pilotun risk almak istememesi ve uçağın kalkmaması sonrası Konyaspor cephesi, TFF ile görüşmelere başladı.
Yeşil-beyazlıların, TFF'den bu maçın ertelenmesini talep etti ve mücadele ertelendi.