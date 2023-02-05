Fenerbahçe Konyaspor maçı ertelendi

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Hava koşullarından dolayı Konya ekibinin uçağı defalarca rötar yapınca TFF'den erteleme talebinden bulundu ve mücadele ertelendi.

Konyaspor Haberleri Yayın Tarihi: 05.02.2023- 22:08 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023- 22:47