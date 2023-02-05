Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olmuştu.
Adana Demirspor - Fenerbahçe maçında yeni görüntü ortaya çıktı! İptal edilen gol...
Süper Lig'in 22. haftasında oynanan ve hakem kararları çok tartışılan Adana Demirspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerin Mert Hakan Yandaş ile bulduğu gol, elle oynama gerekçesiyle iptal edilmişti. Geçerli sayılmayan golün yeni bir açıdan görüntüsü ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Şampiyonluk yarışı veren sarı lacivertliler, zorlu mücadeleden 1-1'lik beraberlik ayrıldı.
Kanarya böylelikle puanını 45'e yükseltti.