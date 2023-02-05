"Hadi diyelim ki ele çarptı, biz göremedik, VAR gördü. Ama bu VAR penaltılarımızı göremiyor. 'Ele çarptı vermedik' peki bunu görüyorsan diğerlerini neden görmüyorsun. Göremiyorlar değil görmek istemiyorlar" ifadelerini kullanmıştı.