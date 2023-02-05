FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İtalyan devi Fenerbahçe'nin yıldızı için geliyor!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İtalyan devi Fenerbahçe'nin yıldızı için geliyor!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. İtalya Serie A'nın devi, sarı-lacivertli ekibin yıldız ismi için İstanbul'a geliyor. Masadaki teklif ise ortaya çıktı. İşte haberin detayları. | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 05.02.2023- 06:40