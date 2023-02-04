Fenerbahçe'de Arda Güler performansıyla yıldızını parlatmaya devam ediyor.
PSG'den Fenerbahçeli Arda Güler için resmi transfer teklifi!
Fenerbahçe transfer haberi: Sarı-lacivertlilerin genç yıldızı Arda Güler, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Fransız basını, PSG'nin genç futbolcu için Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulunduğunu iddia etti. İşte flaş gelişmenin detayları... (FB spor haberi)
Genç oyuncu, forma giydiği karşılaşmalarda grafiğiyle göz dolduruyor.
Oyun zekasıyla ön plana çıkan 17 yaşındaki futbolcu, skora verdiği katkıyla dikkat çekiyor.