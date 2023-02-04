Olay Jorge Jesus iddiası! 'Görevi bırakmaya hazır'

Bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus ile ilgili çarpıcı bir iddia geldi. Brezilya basını, 68 yaşındaki hoca hakkında olay bir haber yayınladı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)