Ara transfer dönemi devam ederken Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren iki ekipten Fenerbahçe ve Galatasaray'ın çalışmaları tam gaz devam ediyor.
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'ın gözdesine kanca! Osayi satılırsa...
Ara transfer dönemi devam ederken Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren iki ekipten Fenerbahçe ve Galatasaray'ın çalışmaları tam gaz devam ediyor. İki ezeli rakip transferde bir kez daha karşı karşıya geldi. Sarı lacivertlilerin Osayi'nin satışını beklediği öğrenildi. İşte ayrıntılar...
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe transferde de karşı karşıya geldi.
Galatasaray savunmanın sağında ve stoperde oynayabilen Mert Müldür için bir süredir girişimlerde bulunuyordu.