TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'ın gözdesine kanca! Osayi satılırsa...

Ara transfer dönemi devam ederken Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren iki ekipten Fenerbahçe ve Galatasaray'ın çalışmaları tam gaz devam ediyor. İki ezeli rakip transferde bir kez daha karşı karşıya geldi. Sarı lacivertlilerin Osayi'nin satışını beklediği öğrenildi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 30.01.2023- 06:40