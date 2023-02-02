Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Barcelona'dan Emre Demir'i kadrosuna kattı.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Emre Demir'e flaş öneri: Bunu sakın yapma!
Sezon başında Kayserispor'dan Barcelona'ya transfer olan Emre Demir'in İspanya macerası çabuk sona erdi. Genç futbolcu, devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'ye 4.5 yıllık imza attı. 19 yaşındaki futbolcunun Kayserispor forması giydiği dönemde başkanlığını yapan Erol Bedir, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu ve genç yıldıza tavsiyelerde bulundu. İşte o sözler...
Kayserispor'dan Barcelona'nın B takımına giden Emre Demir, istediği forma şansını İspanya'da bulamadı.
19 yaşındaki futbolcu sadece 2 maçta toplamda 24 dakika görev yaptı. Emre'nin menajeri Ahmet Bulut, genç yıldızın sözleşmesini feshetmek için Barcelona ile her konuda anlaşmaya vardı.