Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Zorlu karşılaşma öncesinde sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Kasımpaşa maçı kolay olmayacak. İlk maçı 6-0 kazandık ama bu kez işimiz daha zor. 2-3 tane dikkat etmemiz gereken oyuncuları var. Çok çalıştık. 3 puan almak istiyoruz. Liderliği kaptırdık, mümkün olan en kısa sürede liderliği geri almak istiyoruz.

Kadromuzda sol beki güçlendirmemiz gerektiğini düşünüyorduk. Elimizdeki bek oyuncularından farklı özelliklere sahip bir oyuncu Oosterwolde'yi aldık.