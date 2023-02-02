Süper Lig'de lider Galatasaray'ı takibe devam eden Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
İspanyol basını duyurdu! Fenerbahçe Mickael Malsa ile ilgileniyor
Fenerbahçe transfer haberi: Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertli ekipte kadroyu güçlendirmek adına çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Orta sahaya takviye yapmayı planlayan Kanarya, gözünü İspanya'ya dikti. İşte detaylar...
Ara transfer dönemini hareketli geçiren sarı-lacivertlilerin durmaya niyeti yok.
Samet Akaydın, Emre Demir ve Jayden Oosterwolde ile kadrosunu güçlendiren Kanarya ayağını gazdan çekmiyor.