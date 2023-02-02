Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelenin VAR hakemi de belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak mücadele iki takım için de büyük önem taşıyor.



Hakem Ali Palabıyık'ın yöneteceği müsabakanın VAR'ı belli oldu. Adana Demirspor - Fenerbahçe karşılaşmasının VAR hakemi Koray Gençerler oldu.