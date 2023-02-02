Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, evinde Adana Demirspor'u konuk ediyor. Zorlu mücadele öncesi sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jorge Jesus önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE PORTEKİZLİ ÇALIŞTIRICININ SÖZLERİ:

Zor bir maç bekliyorum. Adana Demirspor ligin güçlü takımlarından. Fenerbahçe'nin maç içinde sıkıntı yaşadığı anlar olabilir. Çünkü güçlü bir takımla oynayacağız. Ancak top bizdeyken biz de onlara sıkıntılar yaratacağız.

Adana Demirspor'un evinde hiç yenilmediğini biliyoruz. Bunu değiştirecek gücümüz var. Adana'dan galibiyetle ayrılacak kapasitemiz olduğunu biliyoruz. Çalışacağız, mücadele edeceğiz. Umarım galip gelen takım Fenerbahçe olur.