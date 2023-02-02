Adana Demirspor Fenerbahçe maçı sonrası Joao de Deus konuştu

Adana Demirspor Fenerbahçe maçı sonrası Fenerbahçe Antrenörü Joao de Deus, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Deus, "İlk yarıda Mert'in golünde ihlali tespit edebilen VAR, Batshuayi ve Samet'e yapılan penaltıları göremedi. Adana Demirspor'un penaltısıyla birebir aynıydı. İki pozisyon da penaltı olmalıydı. Bunları görmek istemediler." dedi.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 02.02.2023- 23:22 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023- 23:22