Adana Demirspor Fenerbahçe maçı sonrası Joao de Deus konuştu
Adana Demirspor Fenerbahçe maçı sonrası Fenerbahçe Antrenörü Joao de Deus, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Deus, "İlk yarıda Mert'in golünde ihlali tespit edebilen VAR, Batshuayi ve Samet'e yapılan penaltıları göremedi. Adana Demirspor'un penaltısıyla birebir aynıydı. İki pozisyon da penaltı olmalıydı. Bunları görmek istemediler." dedi.
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 02.02.2023- 23:22 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023- 23:22
İŞTE DEUS'UN AÇIKLAMALARI
İki takımı da tebrik ediyorum. Harika bir mücadele sergilediler. Oyun üstünlüğümüzün karşılığı bu olmamalıydı. Hakemler hakkında konuşmalıyız. Bu hakemler, bu maçın seviyesini kaldıramadılar. 25 şutumuz var, 27 ortamız var, yüzde 62 topla oynadık. Bu kadar istatistikleri yakaladıktan sonra kazanamamak üzücü oldu. Hataların da etkisi var. Kimin hataları? Hakemin hataları.
Portekizli antrenör, "İlk yarıda Mert'in golünde ihlali tespit edebilen VAR, Batshuayi ve Samet'e yapılan penaltıları göremedi. Adana Demirspor'un penaltısıyla birebir aynıydı. İki pozisyon da penaltı olmalıydı. Bunları görmek istemediler. Son pozisyonda faulü vermedi. Hocamız buna itiraz etti. Üzüntü verici bir durum.
Galatasaray ile olan puan farkının sorulması üzerine Deus, "6 puan, hızlıca kapanabilecek bir fark. Bu ligde her şey mümkün olabiliyor. Hala çok fazla maç var. Bu futbolu oynarsak, çok fazla maçı zorlanmadan kazanabiliriz. Elbette, hakemlik adına her şey normal şekilde devam ederse..." sözleriyle konuşmasını noktaladı.