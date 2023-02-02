Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından sarı lacivertli kulüp yöneticisi Selahattin Baki'den sert açıklama geldi. Baki, "Ivan Bebek örneği çok önemlidir. O günden beri benim gördüğüm bir camianın katledilişi. Hakemle tartışıyoruz, vücut lisanındaki rahatlık, Fenerbahçe'ye verdiği darbeler, aleyhimize verdiği kararlardan sonra gülümseyerek cevaplar. Sporcumuza karşı kullandığı üslup." dedi.

Sarı lacivertli kulüp yöneticisi Selahattin Baki, Adana Demirspor'la 1-1 biten mücadele sonrası sert açıklamalarda bulundu.

İşte Baki'nin o açıklamaları...

"Kısa ve net konuşacağım. Soru almayacağım. Bu akşam sadece bu sezonun değil son 4-5 sezonun özetini gördük. Ali Palabıyık, çok net söylüyorum, Fenerbahçe'ye operasyon yapmak için görevli gelmiştir bu maça. Vücut lisanı, verdiği vermediği tüm kararlarda her şey ortada. Bir takım, daha fazla nasıl katledilebilir? Başka örneği varsa konuşalım. Başta Fenerbahçeliler olmak üzere tüm futbolseverler iyi hatırlar. Ivan Bebek diye şeref yoksunu, haysiyet yoksunu bir hakem vardı. Ali Palabıyık'ı tebrik ediyorum. Onun da önüne geçti.

Gol atıyoruz, net bir gol. Sayılmıyor. 3 tane penaltımız var, verilmiyor. Son dakika net bir golle beraberliği yakalıyoruz, net bir gol. VAR olmasa onu da vermemeye kalktı.

Sayın Büyükekşi soruyorum size; bu maçın şifresi çözülmeden Türk futbolunun şifresi çözülemez. Yeter artık! Sivas - Galatasaray maçında ofsaytımsı skandalıyla, şampiyonluk yolundaki en büyük rakibimize 3 puan, bize bu gibi maçlarda 1 puanı zor toparlayacağımız durumlar. Bir daha bu Ali Palabıyık'ı, bırakın Fenerbahçe maçını hiçbir Türk takımının alt lig dahil maçında görmek istemiyoruz.

Ivan Bebek örneği çok önemlidir. O günden beri benim gördüğüm bir camianın katledilişi. Hakemle tartışıyoruz, vücut lisanındaki rahatlık, Fenerbahçe'ye verdiği darbeler, aleyhimize verdiği kararlardan sonra gülümseyerek cevaplar. Sporcumuza karşı kullandığı üslup.

Türkiye'nin en çok kırmızı kart gören takımıyız. Açık ara en centilmen teknik direktöre sahibiz. Neredeyse 1 kere hakem yorumu yapmamış bir insan. Ben biliyorum, hakeme dedi ki 'Faul var, içeride değil ama dışarıda, faul bu' dedi. Ne Türkçe biliyor, ne İngilizce biliyor bu. Ali Palabıyık bir önceki hayatında Portekizli idi herhalde, çok iyi Portekizce biliyor. Bu cümlesinden dolayı sayın Jorge Jesus'a kırmızı kart gösterdi.

Camiamıza bir şey söylemek istiyorum. Artık iyiyi kötüyü, buna muhalifiz bırakalım. Yönetimimiz ve sporcularımız olarak her şeyi görüyorsunuz. Beraber olalım. Bu savaşta ya beraber kaybedeceğiz, beraber kazanacağız. Birlik olursak bu ligi şampiyon bitiririz.

Sayın Büyükekşi'ye soruyorum; bu maçın şifresini çözmeyi düşünüyor mu? Ne gibi bir açıklama yapmayı düşünüyor? MHK değişiminin ne kadar yerli yerinde olduğu görüyoruz. Yıllardır burada yer etmiş anti-Fenerbahçe lobisi, geldiğimizden beri savaştığımız zihniyet giderayak son bir darbe vurup gitti Fenerbahçe'ye. Bundan sonrası artık Büyükekşi ve yönetiminde."