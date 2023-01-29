Kulüpler, ara transfer dönemi çalışmalarını sürdürüyor.
TRANSFER HABERİ: Bright Osayi-Samuel takımdan ayrılıyor mu? Fenerbahçe'de sürpriz gelişme
Fenerbahçe transferde sıcak saatler yaşıyor. Sarı-lacivertlilerin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi-Samuel'e talip çıktı. Yıldız futbolcunun yeni adresi Premier Lig olabilir. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Transferin hareketli takımlarından biri de Fenerbahçe...
Sarı-lacivertli takıma katılacak isimler kadar ayrılacak oyuncular da merak ediliyor.