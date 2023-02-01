Geride bıraktığı 20 karşılaşmada 51 gol atan ve kalesinde 23 gol gören Fenerbahçe, Süper Lig'de en golcü takım durumunda bulunuyor.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin Fabio Borini teklifi belli oldu! Karagümrük'ün cevabı...
Transferde flaş isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, Karagümrük forması giyen Fabio Borini için de harekete geçmişti. Sarı lacivertlilerin kadrosuna katmak istediği yıldız oyuncu için Süper Lig ekibine yaptığı teklif belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, hücum hattını daha da güçlendirmek için düğmeye bastı.
Sol bek mevkisine Jayden Oosterwolde'yi transfer eden Kanarya, Barcelona'dan da genç yıldız Emre Demir'i de renklerine bağladı.