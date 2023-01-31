TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Gustavo Henrique piyangosu! Sözleşmesi...

Fenerbahçe'de sezon başında kiralık olarak kadroya katılan Gustavo Henrique ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler, istenen performansı sergileyemeyen Brezilyalı stoperle yollarını ayırmak istiyordu. 29 yaşındaki savunmacının transferine dair önemli bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)