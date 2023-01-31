Spor Toto Süper Lig'de zirve mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan flaş Emre Demir kararı!
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı lacivertli ekip Oosterwolde hamlesinin ardından Emre Demir de imza için İstanbul'a geldi. Yönetimin genç futbolcu için kararı ise ortaya çıktı. İşte detaylar...
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, transferde atağa kalktı.
Kanarya ilk olarak Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın'ı kadrosuna katmıştı.