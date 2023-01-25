Süper Lig'in 20. haftasının kapanış maçında Ümraniyespor'u 2-1 yenmesine rağmen çok zorlanan Fenerbahçe'de Dünya Kupası sonrasında gözle görünür bir düşüş gözlemleniyor.
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Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, 20. haftada Ümraniyespor deplasmanına çıktı. Sarı lacivertliler rakibini 2-1 mağlup ederek Galatasaray'ı takibini sürdürse de oyun olarak tatmin etmedi. Futbol otoriteleri bu düşüşü dört temel başlık altında yorumladı. İşte detaylar...
Fenerbahçe'deki bu düşüşün hem mental hem de fiziksel olduğu da dikkatlerden kaçmıyor.
Takvim'in haberine göre; futbol otoriteleri bu düşüşü dört temel başlık altında değerlendiriyor.