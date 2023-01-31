Fenerbahçe Onur Bulut ile anlaşmaya vardı! Kayserispor açıkladı

Fenerbahçe bir süredir gündemde olan Onur Bulut transferi için Kayserispor ile anlaşmaya vardı. Kayseri ekibinin basın sözcüsü Samet Koç konuya dair konuştu. Koç, "Onur Bulut transferi için Fenerbahçe'yle prensip anlaşmasına vardıklarını duyurdu." dedi.

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Samet Koç, Onur Bulut transferi için Fenerbahçe'yle prensip anlaşmasına vardıklarını duyurdu.

Koç, yaptığı açıklamada, Onur Bulut için Fenerbahçe yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdiklerini, Thiam transferinden kalan borç ve artı bir bonservis ücreti karşılığında anlaştıklarını belirtti.

Bulut'un sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı ekipte yer alacağını vurgulayan Koç, "Onur'un menajerleri şu anda Fenerbahçe ile görüşme halinde. Menajerler anlaşırsa transfer gerçekleşecek." dedi.



Onur Bulut kimdir?

16 Nisan 1994 tarihinde dünyaya gelen Onur Bulut, orta saha pozisyonunda görev almaktadır. Almanya'da yetişmiş Türk millî futbolcu olarak bilinen isim son olarak Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da oynamaktadır.

Bulut'un profesyonel kariyerine 2011 senesinde VfL Bochum II kulübünde başladığı bilinmektedir. Başarılı isim daha sonra sırayla VfL Bochum, SC Freiburg, Eintracht Braunschweig ve Alanyaspor kulüplerinde yer almıştır.