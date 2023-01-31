Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, son olarak Barcelona'dan Emre Demir'i kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Sarı-lacivertliler 19 yaşındaki oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek, sonraki satıştan ise yüzde 20 pay verecek. | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya gitmişti.

Sarı-lacivertliler devre arasında yapacağı takviyelerle birlikte sezon sonunda ipi göğüslemek isterken, Samet Akaydın ve Jayden Oosterwolde'yi renklerine bağlamıştı.

Çalışmalarını sürdüren Kanarya, sezon başında Kayserispor'dan Barcelona'ya giden Emre Demir'i gündemine almış ve 19 yaşındaki oyuncu sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a gelmişti.

Kanarya transferi işte bu videoyla duyurdu:

Barcelona'dan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Katalan devine herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek. 4.5 yıllık sözleşme imzalanacak oyuncunun sonraki satışından ise yüzde 20 pay verilecek.

"ÇOK MUTLU VE HEYECANLIYIM"

İmza sonrası konuşan Emre Demir ise "Çok heyecanlıyım, çünkü buraya geldiğim için çok mutluyum. Menajerim Ahmet Bulut bana 'Fenerbahçe kulübü seni istiyor' diye söylediğinde çok heyecanlandım, olması için de kendisiyle konuştum. Burada olduğum için çok mutluyum, çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

EMRE DEMİR KİMDİR?

Emre Demir, 15 Ocak 2004'te Mersin'de dünyaya geldi. Futbola Kuvayi Milliyespor'un altyapısında başlayan Emre, 2012 yazında Kayserispor'un altyapısına transfer oldu. 6.5 yıl sarı-kırmızılıların altyapısında top koşturan genç oyuncu, 2019'un devre arasında A takımla profesyonel sözleşme imzaladı. Burada başarılı bir 2.5 yıl geçiren 19 yaşındaki futbolcu, 2022 yazında Barcelona'ya 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında imza attı. On numara bölgesinde forma giyen Emre Demir'in güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon Euro...