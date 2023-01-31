Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor'la kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertliler bu maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürürken, sakatlığı bulunan Joao Pedro antrenmanda yer almadı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan idman koşu ile başladı. Isınma hareketlerinin ardından istasyon çalışması gerçekleştiren sarı-lacivertliler, antrenmanın basına kapalı kısmında ise Adana Demirspor maçının taktiği üzerinde durdu. İdmana sakatlığı süren Joao Pedro katılmadı.

Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.