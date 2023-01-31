Turkish Airlines EuroLeague'in (THY Avrupa Ligi) 22. haftasında Fenerbahçe Beko sahasında Olympiakos'u konuk etti. Müsabakayı sarı-lacivertliler 73-93 kaybetti ve üst üste 2. kez parkeden yenilgiyle ayrıldı.

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u Ülker Sports Arena'da ağırladı.

Robert Lottermoser (Almanya), Joseph Bissang (Fransa), Carlos Cortes (İspanya) hakem üçlüsünün yönettiği maç 20.45'te başladı.

Karşılaşmada Fenerbahçe Beko'da Nemanja Bjelica, Tonye Jekiri ve Tarık Biberovic forma giyemedi.

Mücadelede baştan sona üstünlüğü kaptırmayan Olympiakos, sarı lacivertlilerin son çeyrekteki baskılı oyunu karşısında hata yapmadı ve maçtan 73 - 93 galip ayrıldı.

1. Periyot: Fenerbahçe Beko 10 - 24 Olympiakos

2. Periyot: Fenerbahçe Beko 30 - 51 Olympiakos

3. Periyot: Fenerbahçe Beko 51 - 77 Olympiakos

Maç Sonucu: Fenerbahçe Beko 73 - 93 Olympiakos

THY Avrupa Ligi'nde 3. sırada bulunan Fenerbahçe'nin 22. hafta sonunda 13 galibiyeti 9 mağlubiyeti bulunuyor. Lider Olympiakos'un ise 15 galibiyet, 7 de yenilgisi var.

EuroLeague'deki son maçında ASVEL'e konuk olan Fenerbahçe Beko, rakibine 91-77 mağlup olarak 21. maçlar sonunda 13 galibiyette kalmıştı.

Olympiakos ise son olarak 27 Ocak Cuma günü konuk ettiği Maccabi'yi 95-89 ile geçmiş, oynadığı 21 maçta 14 galibiyet alan Yunan temsilcisi haftaya Real Madrid'in önünde lider girmişti.