Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları 3 eksikle devam etti!

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları 3 eksikle devam etti!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında 29 Ocak Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlıkları bulunan Joshua King, Bright Osayi-Samuel ve Joao Pedro günü tedavi programları ile geçirdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 26.01.2023- 11:37